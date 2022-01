Itapemirim quer suspensão de 16 linhas de ônibus interestaduais

Com isso, 73 cidades atendidas pela empresa serão impactadas pela medida, que passa a valer em 27 de janeiro

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) atendeu ao pedido da Viação Itapemirim de suspender 16 linhas de ônibus interestaduais operadas pela empresa. A Itapemirim pertence ao mesmo grupo dono da Ita, companhia aérea que cancelou todos seus voos em 17 de dezembro.

Com isso, 73 cidades atendidas pelas linhas de ônibus serão impactadas pela medida, que passa a valer em 27 de janeiro. É o que informa a portaria publicada no Diário Oficial da União da última quinta-feira, 30.

As linhas que deixarão de ser atendidas são:

-Publicidade-

Areia (PB) — Recife (PE);

Belo Horizonte (MG) — Recife (PE);

Brasília (DF) — Maceió (AL);

Cachoeiro de Itapemirim (ES) — Campos dos Goytacazes (RJ);

Caldas Novas (GO) — Maceió (AL);

Feira de Santana (BA) — Fortaleza (CE);

Recife (PE) — Barra dos Garças (MT);

Recife (PE) — Curitiba (PR);

Recife (PE) — Foz do Iguaçu (PR);

Recife (PE) — Rio de Janeiro (RJ);

Recife (PE) — São Paulo (SP);

Rio de Janeiro (RJ) — Teresina (PI);

Salvador (BA) — Sobral (CE);

São Paulo (SP) — João Pessoa (PB);

São Paulo (SP) — Santa Cruz do Capibaribe (PE);

Teresina (PI) — Belém (PA).

De acordo com a ANTT, a Itapemirim opera em 482 cidades. O fim dessas 16 linhas resultará em uma redução de aproximadamente 15% do mercado de atuação da empresa no transporte rodoviário.

Imbróglio

Conforme noticiou Oeste, a Itapemirim foi alvo de um processo administrativo, aberto pelo Ministério da Justiça, a fim de apurar a situação da Ita. Na semana passada, a companhia suspendeu as operações, deixando mais de 45 mil consumidores sem as passagens já compradas para o fim deste ano.