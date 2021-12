Empresa terá 20 dias para apresentar defesa no processo

O Ministério da Justiça abriu um processo administrativo para apurar a situação da aérea Ita, do Grupo Itapemirim. A ação foi aberta na sexta-feira 24. Na semana passada, a companhia suspendeu as operações, deixando mais de 45 mil consumidores sem as passagens já compradas para o fim deste ano.

A Ita terá 20 dias para apresentar defesa no processo. Ao fim da apuração, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), vinculada ao governo federal, poderá definir multa de até R$ 11,3 milhões à companhia — valor máximo previsto em lei. O Procon também pode aplicar multa semelhante.

Conforme a Justiça, a prática da Itapemirim viola diversos pontos do Código de Defesa do Consumidor, entre eles:

-Publicidade-