Jornalistas argentinos são presos por suspeita de racismo no estádio do Palmeiras

Durante o jogo entre Palmeiras e Boca Juniors na última quinta-feira, 5, profissionais da segurança do Allianz Parque precisaram acionar a Polícia Militar depois que torcedores palmeirenses acusaram dois jornalistas argentinos de terem cometido racismo.

O suposto ato criminoso teria acontecido no fim da partida. De acordo com o relato de testemunhas que presenciaram o episódio, os jornalistas comemoraram a vitória do Boca Juniors de maneira efusiva, como se estivessem no meio da torcida argentina.

A vibração da dupla teria provocado a reação dos torcedores palmeirenses próximos, que jogaram objetos em direção aos comunicadores.

No meio da confusão, uma banana teria sido arremessada em direção aos jornalistas. Um dos profissionais de imprensa teria pegado a fruta e revidado com um gesto racista.

Revoltados com o suposto gesto racista de um deles, os palmeirenses começaram a discutir com a dupla e, na sequência, invadiram a tribuna para agredir os dois repórteres, atingidos com socos e copos d’água.

Jornalista argentino que foi acusado de racismo nas tribunas do Allianz Parque, foi levado pela PM ao final do jogo para a delegacia. Torcedores do Palmeiras relataram insultos de 'macacos' e bananas a tiradas!



????️: @lancenetpic.twitter.com/NfABhE8ps7 — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) October 6, 2023

Jornalistas negaram qualquer ato de racismo

Para que a situação não piorasse, a segurança do Allianz Parque precisou intervir acionando a Polícia Militar. Os agentes de segurança revistaram os pertences dos jornalistas e os conduziram para o Juizado Especial Criminal (JEC). Eles prestaram depoimento e foram liberados na sequência.

Em contato com a rádio Itatiaia, os jornalistas argentinos negaram qualquer ato de racismo. “Gritei gol do Boca, e nada mais”, disse um.

Segundo informações da ESPN, os irmãos Christian e Sebastián Infanzón, da Rádio AM, de La Plata, são os personagens da confusão.

O Palmeiras acabou eliminado para o Boca Juniors depois de empatar em 1 a 1 no tempo normal e perder nos pênaltis por 4 a 2. Agora, a equipe argentina vai fazer fazer a final da Libertadores contra o Fluminense, no Maracanã, no dia 4 de novembro.