A Justiça de São Paulo manteve a prisão José Rainha Júnior e Luciano de Lima, líderes da Frente Nacional de Luta (FNL). A audiência de custódia foi realizada no domingo 5, em Presidente Venceslau, no interior de São Paulo. De acordo com o delegado responsável pelas investigações, Ramon Euclides Guarnieri Pedrão, eles foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória de Caiuá.

José Rainha Júnior e Luciano de Lima foram presos no sábado 4, suspeitos de extorquir dinheiro de donos de propriedades rurais na região do Pontal do Paranapanema, no extremo oeste do Estado de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil (PC), também foram apreendidas armas supostamente usadas em conflitos agrários.

“As prisões preventivas têm como objetivo a interrupção do ciclo delitivo e a promoção de prevenção geral e paz no campo”, informou o órgão. “O grupo de pessoas teria constrangido, mediante grave ameaça, seis vítimas, com o intuito de obter para si e para outrem indevida vantagem econômica”, explicou.

-Publicidade-

Ao portal de notícias g1, os advogados de defesa dos líderes da FNL, Rodrigo Chizolini e Raul Marcelo, informaram que irão entrar com recurso e trabalhar pela soltura dos presos.

“A defesa postulou pela revogação de ambas as prisões, posto que os advogados ainda não obtiveram acesso aos autos do inquérito; além de os dois acusados nunca terem sido intimados a depor no âmbito do inquérito policial em andamento, não se trata de cidadãos reincidentes e não integram organização criminosa”, concluíram.