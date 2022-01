Jovem Pan News volta a superar CNN e GloboNews em audiência

A Jovem Pan News voltou a conquistar a preferência do público entre os principais canais fechados de jornalismo. Nesta quarta-feira, 5, durante a exibição do programa Os Pingos nos Is, a emissora paulista atingiu 0,6 ponto de audiência, enquanto a CNN Brasil e a GloboNews somaram 0,2 ponto e 0,4 ponto, respectivamente. É o que informa o Real Time Brasil.

A primeira vez em que a Jovem Pan News superou as concorrentes foi em 21 de novembro do ano passado. Na ocasião, a emissora dos Carvalhos atingiu 0,5 ponto de média, contra 0,1 ponto da CNN Brasil e 0,4 ponto da GloboNews.

Chegou para ficar

Os números de audiência da Jovem Pan News se mostram promissores desde sua estreia como TV. Conforme noticiou Oeste, os principais destaques foram as entrevistas com o presidente Jair Bolsonaro, ao Jornal da Manhã e ao Pânico, e o desempenho de Os Pingos nos Is.

A Jovem Pan News firmou acordos com as três maiores operadoras de TV paga no país: Claro, Sky e Vivo. A emissora pode ser acompanhada por cerca de 85% dos assinantes desses serviços em todo o país. Até outubro do ano passado, esteve nas frequências 581 do Vivo Play (plataforma de TV por assinatura da Vivo), 576 da Sky, no aplicativo de streaming DirecTV Go e na Oi Play.