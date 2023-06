Jovem relata ameaças de atirador em escola do Paraná

Uma das alunas do Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé (PR), relatou os momentos de pânico vividos na manhã desta segunda-feira, 19. De acordo com a jovem, o atirador, responsável por assassinar dois estudantes, fez séries de ameaças ao invadir a escola, que fica no norte do Paraná.

“Ele falou assim: ‘Se não abrir essa porta, vai todo mundo morrer aqui dentro'”, disse a jovem à emissora RPC, afiliada à Rede Globo de Televisão no Paraná. “Estávamos trancados na sala dos professores. A gente tentou sair correndo, mas aí, nisso, ele apontou a arma para mim e para mais cinco amigas minhas e deu um tiro. Só que a gente conseguiu sair”, contou a estudante, que, por ser menor de idade, teve a identidade preservada pelo veículo de comunicação.

publicidade

Para o canal de TV, a aluna do colégio público afirmou ainda que o assassino chegou a mirar em outras pessoas.

Diferentemente da jovem que conversou com a RPC, o casal de estudantes Karoline Verri e Luan Augusto não teve a mesma sorte. Os dois morreram depois de ser baleados pelo assassino, de 21 anos, que já estudou no local. Karoline morreu na escola. Atingido na cabeça, Luan chegou a ser levado a um hospital da região, mas não resistiu.

O caso do atirador em escola do Paraná

O atirador, que matou dois estudantes em escola localizada em Cambé, no norte do Paraná, ainda não teve a identidade revelada pelas autoridades responsáveis pelo caso.

De acordo com as informações repassadas pela Polícia Militar paranaense ao site G1, o assassino seria ex-estudante do Colégio Estadual Professora Helena Kolody. Dessa forma, ele entrou na escola e alegou que precisava retirar o seu histórico na instituição. Depois, contudo, invadiu as salas e começou a atirar. Antes da prisão, entretanto, matou dois alunos.

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, decretou luto de três dias no Estado. “A violência do brutal ataque em uma escola estadual em Cambé causa indignação e pesar”, afirmou o governante, por meio de publicação no Twitter.

“Como governador e pai, a minha solidariedade aos familiares neste momento de dor tão profunda”, afirmou Ratinho Júnior. “O Paraná está em luto”, prosseguiu, antes de prometer: já preso pelas forças policiais, o assassino será julgado e condenado pelo “crime bárbaro que cometeu”.

A violência do brutal ataque em uma escola estadual em Cambé causa indignação e pesar. O assassino foi preso, será julgado e condenado pelo crime bárbaro que cometeu. Como governador e pai a minha solidariedade aos familiares nesse momento de dor tão profunda. Paraná está em luto — @ratinho_jr (@ratinho_jr) June 19, 2023

Leia também: “Cliente mata a tiros segurança de bar em SP”