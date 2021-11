Justiça autoriza prisão domiciliar para ‘Rei Arthur’ no Brasil

O empresário Arthur Soares Filho, o 'Rei Arthur', é apontado como o maior foragido do Brasil | Foto: Reprodução/TV Globo

Empresário Arthur Soares Filho, que mora em Miami, é apontado pela Lava Jato como o maior foragido do país

O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) autorizou o empresário Arthur Soares Filho, conhecido como “Rei Arthur” e apontado pela força-tarefa da Lava Jato como o maior foragido do Brasil, a cumprir prisão domiciliar no país. Denunciado pelo Ministério Público Federal (MPF) por corrupção e lavagem de dinheiro, ele está morando em Miami.

A 1ª Turma Especializada do TRF-2 decidiu conceder parcialmente o habeas corpus pedido pela defesa de “Rei Arthur”. Segundo a decisão do tribunal, o empresário tem um prazo de 15 para retornar ao Brasil. Se não voltar a tempo, perde o direito à prisão domiciliar.

Os advogados de “Rei Arthur” já haviam conseguido retirar alguns processos relacionados ao empresário da alçada de competência do juiz Marcelo Bretas, responsável pelos casos da Lava Jato no Rio. As ações tratam de crimes de corrupção e lavagem de dinheiro investigados na Operação Favorito.

De acordo com o MPF, Arthur Soares Filho teria pagado US$ 1 milhão em propina ao ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) Paulo Melo. O dinheiro, ainda segundo os investigadores, teria sido usado na compra de um apartamento em Miami em nome de outra pessoa.

A investigação apontou que o pagamento assegurava facilidades e proteção para contratos firmados por empresas de “Rei Arthur” com a gestão do ex-governador do Rio Sérgio Cabral, condenado e preso pela Lava Jato.