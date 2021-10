CNMP abre processo contra 11 procuradores da Lava Jato do Rio

O Conselho Nacional de Ministério Público (CNMP) decidiu nesta terça-feira, 19, abrir um processo disciplinar contra 11 procuradores que fizeram parte da força-tarefa da Operação Lava Jato no Rio de Janeiro. Durante o procedimento, serão ouvidas testemunhas e haverá produção de provas. Ao final da tramitação, o CNMP julgará se cabe a aplicação de pena de demissão.

Uma representação apresentada pelos ex-senadores Romero Jucá e Edison Lobão acusa o grupo de procuradores de quebrar o sigilo de uma investigação sobre a participação de ambos em um suposto esquema de pagamento de propina durante a construção da usina nuclear Angra 3, no Rio.

Na petição, os ex-parlamentares afirmam que os procuradores vazaram informações sigilosas à imprensa. Em sua defesa, a antiga força-tarefa argumenta que o sigilo do processo sobre os ex-senadores havia sido retirado pela Justiça Federal logo depois da apresentação da denúncia.

O caso vem à tona no CNMP em meio às discussões na Câmara dos Deputados sobre uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que muda a composição do CNMP, ampliando os poderes do Congresso Nacional sobre o órgão. Entre as mudanças propostas, está a ampliação de 14 para 15 do número de integrantes do colegiado, o que aumentaria de duas para quatro indicações a serem feitas pela Câmara e pelo Senado — o MP perderia uma.