Justiça de SP interroga Paulo Cupertino pela 1ª vez

Paulo Cupertino quase 3 anos depois do crime (Foto: Reprodução/Polícia Civil)

Empresário está detido no Centro de Detenção Provisória de Guarulhos, SP

A Justiça do Estado de São Paulo vai interrogar pela primeira vez o empresário Paulo Cupertino, 52 anos, nesta sexta-feira, 7. Cupertino é acusado de matar a tiros o ator Rafael Miguel e seus pais, em 9 de junho de 2019, na zona sul de SP. Rafael ficou conhecido por interpretar o personagem Paçoca no remake da novela Chiquititas, do SBT.

Além do empresário, dois amigos dele, acusados de ajudá-lo a se esconder e fugir depois do crime, também devem ser interrogados. Trata-se da audiência de instrução, etapa em que a Justiça decide se leva os três acusados a júri popular. O procedimento vai ocorrer no Fórum Criminal da Barra Funda, zona oeste da capital.

Conforme o Ministério Público, Cupertino matou o ator e seus pais por ciúmes. Rafael namorava a filha do empresário, Isabela Tibcherani, na época com 18 anos. Cupertino atirou 13 vezes nas vítimas próximo à casa da própria filha, onde ela morava com a mãe.

Algumas câmeras de segurança registraram o momento. Depois do crime, o homem se escondeu em outros Estados e países. Cupertino só foi preso em 17 de maio deste ano, quando a Polícia Civil o encontrou em um hotel em São Paulo.

Na época, o empresário ainda disse aos jornalistas que ele era “inocente” e que não matou “ninguém”. No entanto, Paulo Cupertino ficou em silêncio quando foi interrogado na delegacia. O MP o acusou de triplo homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil, com recurso que impossibilitou a defesa das vítimas.

Até o momento, o empresário está detido no Centro de Detenção Provisória de Guarulhos, SP. Antes, estava preso no Fórum da Barra Funda.