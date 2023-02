Justiça determina penhora de imóvel de Ciro Gomes

A Justiça de São Paulo determinou a penhora de um imóvel que Ciro Gomes (PDT) recebeu de sua mãe em Sobral, no Ceará. A intenção é garantir o pagamento de indenização por danos morais ao vereador de São Paulo Fernando Holiday (Republicanos). O ex-ministro pode recorrer da decisão.

A juíza de direito Lígia Dal Colletto Bueno, da 1ª Vara do Juizado Especial Cível da capital, pediu avaliação do imóvel por três corretores imobiliários, ao menos, para definição de valor do bem.

Em 2018, Ciro chamou Holiday de “capitãozinho do mato” em uma sabatina na rádio Jovem Pan. Logo em seguida, o vereador soltou nota em que dizia ter interpretado a afirmação como injúria racial e que a conversa com Ciro seria “na Justiça”.

“Você imagina esse Fernando Holiday, um capitãozinho do mato. A pior coisa que tem é um negro que é usado pelo preconceito para estigmatizar. Não há a menor chance da gente superar essas contradições sem violentar determinados princípios”, afirmou Ciro à época.

Em 2019, Ciro foi condenado em 1ª Instância pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ) a pagar R$ 38 mil de indenização a Holiday. Em 2020, o TJ também determinou que um carro de Ciro Gomes fosse penhorado pelos mesmos motivos. O valor atual da indenização é de R$ 98,7 mil, segundo a defesa do vereador.