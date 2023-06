Justiça solta estudante que filmou partes íntimas de alunas em banheiro unissex

Nesta sexta-feira, 16, a Justiça deu liberdade provisória ao estudante Gabriel Valareto Vicente Silva, que cursa quiropraxia na Universidade Anhembi, na cidade de São Paulo.

Acusado de importunação sexual, o jovem foi preso em flagrante, enquanto filmava as partes íntimas de alunas, em um banheiro unissex, na tarde de quinta-feira 15.

publicidade

A universitária que registou as cenas saiu gritando do banheiro, e um segurança enquadrou Silva, até a chegada da polícia. Como o celular estava desbloqueado, as alunas conseguiram ver as fotos registradas.

Leia mais: “Crítico literário diz que o gênero neutro é uma ‘violência’ contra a língua portuguesa”

Na delegacia, Silva admitiu ter feito imagens no toalete, mas disse que não sabia que se tratava de mulheres.

Gabriel Valareto Vicente Silva cursa quiropraxia na Universidade Anhembi | Foto: Divulgação/Arquivo pessoal

Jovem do banheiro unissex vai ter de cumprir determinções judiciais

A Justiça determinou as seguintes medidas: