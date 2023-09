Kayky Brito: hospital informa que cirurgia foi bem-sucedida

O Hospital Copa D’Or informou que o ator Kayky Brito passou por uma cirurgia na região da pelve e no braço direito, na tarde desta segunda-feira, 4. Na madrugada de sábado 2, o artista sofreu um atropelamento, enquanto atravessava uma avenida na Barra da Tijuca.

O Copa D’Or, que fica na zona sul do Rio de Janeiro, divulgou um boletim médico do ator. Os médicos informaram que Kayky permanece sedado e intubado na unidade de terapia intensiva (UTI).

“Ele passou por fixação de fratura da pelve e do membro superior direito, com sucesso”, diz o hospital.

Nas redes sociais, a mulher de Kayky, Tamara Dalcanale, fez uma publicação depois do procedimento.

“Hoje é mais um dia de superação!”, destacou Tamara. “Kayky passou bem pela cirurgia que realizou hoje de manhã. Um dia de cada vez, unidos pela fé e pela esperança de que ele vai ficar bem. Agradeço a todos pelas mensagens e orações que, sem dúvida, são importantes para a sua recuperação.”

Post de Tamara Dalcanale, mulher de Kayky Brito, no Instagram | Foto: Reprodução

Em outra postagem de Tamara, no Instagram, ela publica fotos ao lado de Kayky e dos filhos. E mostra otimismo com a recuperação do marido.

Carro que atropelou Kayky Brito tinha câmera interna

O delegado Ângelo Lages, responsável pelo caso e titular da 16ª Delegacia de Polícia (DP) da Barra da Tijuca, informou que o carro de aplicativo que atropelou o ator Kayky Brito tinha uma câmera interna e que o motorista costumava gravar as corridas.

“A gente vai conseguir imagens internas de dentro do aplicativo”, revelou Lages. “Vamos analisar, queremos entender a dinâmica do evento. Queremos saber se o motorista incorreu para acidente ou não. O setor de perícia tem 30 dias para me dizer se ele estava correndo ou não.”

Ainda de acordo com Lages, a polícia vai ouvir os frequentadores do quiosque do local do acidente e a mulher que estava no veículo.