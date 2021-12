Kiss: duas testemunhas são ouvidas no 5º dia de julgamento

Começou neste domingo, 5, o quinto dia de julgamento sobre o incêndio na boate Kiss. Tiago Mutti, testemunha de defesa incluída no processo pelo réu Mauro Hoffmann, começou a ser ouvido no tribunal nesta manhã.

Mutti era sócio da Santo Entretenimento, sociedade limitada de danceteria, bar e similares, que originou a boate Kiss. Ele chegou ao júri na condição de testemunha, mas passou a informante por responder a um processo de acusação por falsidade ideológica. Com isso, ele não firmou o compromisso do depoimento previsto para as testemunhas.

Na parte da tarde, Delvani Brondani Rosso, sobrevivente do incêndio, foi convocado a pedido de um assistente de acusação e também deverá ser ouvido.

O júri acontece no Foro Central de Porto Alegre. A tragédia deixou 242 mortos e 636 vítimas em janeiro de 2013, em Santa Maria (RS).

Um júri formado por sete pessoas decidirá o destino dos acusados. Os quatro réus são Elissandro Spohr e Mauro Hoffmann (sócios da Kiss) e Marcelo dos Santos e Luciano Leão (integrantes da banda Gurizada Fandangueira).

O julgamento

As sessões do júri vão acontecer todos os dias, com início às 9 horas. As atividades se estenderão, inclusive, aos finais de semana, até por volta das 23 horas. A expectativa do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS) é que o julgamento dure pelo menos duas semanas.

A pedido dos réus, o julgamento do caso do incêndio na boate Kiss foi transferido de Santa Maria para Porto Alegre. Eles argumentaram que o clima na cidade poderia afetar a imparcialidade do júri.

