Alguns exames médicos para que servidores públicos do Estado de São Paulo recebam a dispensa da vacina contra a covid-19 não foram aceitos pelo governo paulista. A denúncia é da deputada Janaina Paschoal (PSL-SP).

A deputada apresentou um requerimento na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para que o governo dê explicações sobre o assunto.

No documento, ela questiona se o vice-governador paulista, Rodrigo Garcia, “tem conhecimento de que documentos médicos apresentados por funcionários que não querem se submeter à imposição de vacinação, ou mesmo à terceira dose (reforço), estão sendo simplesmente recusados?”.

Janaina pergunta ainda se Garcia se “responsabilizará, pessoal e institucionalmente, por eventuais efeitos adversos, caso algum cidadão se vacine”.

Janaina deu o exemplo de uma mulher acometida da síndrome de Hashimoto (doença autoimune) que a procurou com um laudo para dispensa da vacina, mas o governo paulista não aceitou o atestado. “Coisas absurdas estão acontecendo com pessoas que têm situações concretas, e não apenas com aqueles que simplesmente não querem tomar a vacina.”

A deputada também quer saber o que o governo paulista considera “vacinação completa” e se comprovantes de doses de reforço serão cobrados.

“É kafkiano o que está ocorrendo”, disse Janaina pelo Twitter. “E nem adianta recorrer ao Ministério Público, pois o próprio acaba de impor comprovante de vacinação como requisito para concurso. Eu não sei como outras pessoas não percebem quão inaceitáveis são essas imposições!”