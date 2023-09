Leo Lins abre conta no OnlyFans depois da suspensão em redes sociais

O humorista Leo Lins divulgou em seu perfil do Instagram que agora entrou para o site de conteúdos eróticos OnlyFans.

Segundo o ex-contratado do SBT, a iniciativa foi tomada depois que teve suas contas banidas do Facebook, YouTube e TikTok.

publicidade

Lins afirma que quer continuar divulgando seus trabalhos humorísticos e viu no OnlyFans uma forma de conseguir isso.

Porém, o humorista garante que não haverá conteúdo sexual na plataforma, que servirá apenas para que ele continue a divulgar seus shows de humor na íntegra.

Na terça 5, Lins virou réu em uma ação movida pelo Ministério Público de São Paulo (MPSP) por propagar conteúdo contra minorias e grupos vulneráveis.

Ele também teve seu canal no YouTube retirado do ar. A Justiça de São Paulo bloqueou R$ 300 mil das contas do humorista.

Plataforma vira alternativa para Leo Lins

Na legenda da publicação no Instagram, Lins divulgou uma extensa lista com datas de apresentação de stand up por todo o país.

No carrossel de fotos, a primeira imagem fazia alusão a proibição do humorista nas redes sociais.

“O Ministério Público está tirando tudo de mim, faltava só a roupa!”, comentou ele, com uma foto sem camisa e com o logotipo do OnlyFans ao lado.

Leo Lins garante que não usará perfil do OnlyFans não terá conteúdo sexual, mas vai divulgar seus shows de humor | Foto: Reprodução/Instagram @leolins

Na foto seguinte, o humorista confirmou que entrou para a rede social e explicou o motivo.

“Já que tive as minhas contas de Facebook, TikTok e Youtube banidas, estou em uma plataforma onde, se o MP quiser ver o que eu posto, pelo menos vai ter que me pagar.”

Lins declarou que pretende destinar uma parte do dinheiro que receberá por meio da assinatura em seu OnlyFans para fazer doações a instituições de caridade que já conhece e cujo trabalho apoia.

Ele também garantiu que usará outra parte do dinheiro para produzir mais conteúdo de humor, incluindo a criação de um livro e um documentário sobre humor negro.