Linha 9-Esmeralda da CPTM volta a funcionar

A Linha 9-Esmeralda, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), retomou as operações na tarde desta quarta-feira, 4. A normalização dos serviços ocorreu depois de 27 horas de problemas técnicos.

De acordo com a ViaMobilidade, empresa responsável pela operação da Linha 9-Esmeralda, o trabalho de manutenção envolveu cerca de 70 colaboradores.

Desde as 14 horas da terça-feira 3, houve falhas naquela linha da CPTM. Problemas no sistema elétrico prejudicaram a circulação de trens e reforçaram o estado caótico do transporte sobre trilhos, que teve início com a greve da Companhia do Metropolitano de São Paulo (Metrô).

Falha na Linha 9-Esmeralda: ineficiência ou sabotagem?

Imagens do cano metálico | Foto: Divulgação/ViaMobilidade

Ontem, a ViaMobilidade ressaltou a importância de investigar as falhas na Linha 9-Esmeralda. A concessionária não descarta a hipótese de vandalismo nem sabotagem.

Funcionários da empresa encontraram na via um cano metálico com um cabo rígido, possivelmente usado para danificar o sistema de energia, o que resultou na paralisação da linha.

A ViaMobilidade registrou boletim de ocorrência na tarde da terça-feira. No documento, ao menos cinco gradis que separam a via férrea da pista da Marginal Pinheiros estavam abertos e danificados.

Além disso, ao ser jogado na fiação, o objeto metálico foi arrastado por um trem quando este passou, o que resultou na falha grave.

Contenção de danos

Por volta das 14 horas da terça-feira, o trecho da linha entre as estações Morumbi e Villa Lobos-Jaguaré parou de funcionar por causa de uma falha no sistema elétrico.

A ViaMobilidade acionou o Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (Paese), operação organizada pela prefeitura que oferece ônibus gratuito aos cidadãos — quanto estes sofrem com a interrupção do transporte público.

Mas os 30 ônibus disponibilizados pelo sistema não deram conta da grande demanda de passageiros, especialmente no horário de pico.

Leia na íntegra a nota da ViaMobilidade

“Técnicos da ViaMobilidade restabeleceram a operação na Linha 9-Esmeralda às 17h22 desta quarta-feira, 4. O trabalho de manutenção envolveu cinco frentes de trabalho, com cerca de 70 colaboradores. Para o apoio na operação, 70 ônibus da operação Paese atenderam o trecho com maior impacto. Desde 13h58 da terça-feira 3, por causa de uma falha no sistema elétrico, a circulação de trens sofreu paralisação e operou com trechos em via única. Durante todo o período, os passageiros foram orientados pelos Agentes de Atendimento e Segurança (AAS) nos trens e estações.”