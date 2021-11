Lucro líquido da Eletrobras cai 65% no 3º trimestre

O lucro líquido da Eletrobras caiu 65%, ficando em R$ 965 bilhões no terceiro trimestre deste ano (3T21) diante do ganho de R$ 2,8 bilhões no mesmo período do ano anterior. Entretanto, a receita líquida da empresa aumentou 50%, partindo de R$ 6,6 bilhões para R$ 9,9 bilhões. O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) da companhia de julho a setembro totalizou R$ 5,6 bilhões, alta de 186,15%.

“Os efeitos positivos do 3T21 foram impactados, negativamente, por determinados ajustes na contabilização de provisões para contingências de R$ 9,434 milhões”, relatou a Eletrobras em comunicado. “Baseada no desenvolvimento jurisprudencial de casos relacionados aos processos judiciais de empréstimo compulsório, a companhia revisitou suas estimativas de provisionamento de empréstimo compulsório, que geraram um aumento total de aproximadamente R$ 8,926 milhões no 3T21. Esse valor inclui, entre outros, (i) R$ 5,253 milhões relativos à reclassificação, de risco de perda remoto para risco de perda provável, de certas disputas relacionadas com o início da contagem do prazo prescricional para cobrança dos juros remuneratórios reflexos e (ii) R$ 2,180 milhões decorrentes de alteração do marco temporal para provisão de parcela controversa para contemplar decisões definitivas com entendimento diverso da companhia, bem como registro de laudos homologados desfavoravelmente. Considerando as demais constituições e reversões, o efeito final de processos judiciais de empréstimo compulsório foi uma provisão total de R$ 9,059 no terceiro trimestre de 2021.”