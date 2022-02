Luiza Trajano diz ser socialista ‘desde os 10 anos’

A empresária Luiza Trajano, fundadora do Magazine Luiza, disse que ser “socialista desde os dez anos de idade”, a favor das cotas e feminista.

“Se ser feminista é ser a favor da igualdade entre homens e mulheres, sou sim”, declarou a empresária, em entrevista ao UOL. “Mas temos que tomar cuidado com as palavras. Por exemplo, o termo socialismo. Um dia desses me definiram como uma ‘empresária socialista’. Olha, se socialista é quem é a favor da igualdade social, sou socialista desde os 10 anos.”

Na sequência, ao ser questionada sobre “seu lado socialista”, a empresária detalhou: “Nesse sentido, sou completamente a favor das cotas, por exemplo, como um processo transitório para acertar desigualdades, tanto em relação aos negros, quanto às pessoas com deficiências, às mulheres. Essa é uma posição transitória”, respondeu. “Se houve uma escravidão de quase 400 anos, com uma abolição que não existiu e que deixou marcas terríveis na nossa sociedade, é preciso oferecer oportunidades. Senão, não tem jeito. E muitos dos processos históricos do nosso país tornaram-se crenças limitantes, das quais temos que nos libertar.”

Luiza disse ainda não estar disponível para se eleger a nenhum cargo da política partidária, mas admite: “Sou uma política desde menina.”

As declarações da empresária repercutiram nas redes sociais:

Além de demonstrar ignorância, Trajano também demonstra total hipocrisia. Se ela realmente defende igualdade social, deveria doar todos os seus bens, até chegar ao patrimônio médio do brasileiro, de R$ 80 mil. A mediana é ainda mais baixa, R$ 18 mil, segundo o Credit Suisse. — Leandro Ruschel 🇧🇷🇺🇸🇮🇹🇩🇪 (@leandroruschel) February 20, 2022

Luiza Trajano : “Sou socialista desde os 10 anos” Realidade : pic.twitter.com/ksB51jNt3R — Francisco Lobo (@franciscolobo78) February 20, 2022

Ué, se a Luiza Trajano é "socialista" desde os 10 anos de idade, por que ainda não "socializou" sua fortuna de U$ 5,6 BILHÕES de dólares? pic.twitter.com/g21e0wyAnm — Paulo Filippus (@paulofilippus) February 20, 2022

Sugiro a @luizatrajano socialista implantar nas lojas um sistema de comissão igual para todos os vendedores, independente da quantidade e valor das vendas de cada um, vai dar super certo!!! Será essa a causa da debacle das ações? pic.twitter.com/I0DtV22SQw — Mario Borges (@MarioBo80787445) February 20, 2022

Processo seletivo para negros

Em 2020, o Magazine Luiza abriu um processo seletivo de trainee somente para candidatos negros. Na ocasião em que o programa foi divulgado, a empresa informou que o objetivo era “trazer mais diversidade racial para os cargos de liderança da companhia, recrutando universitários e recém-formados de todo Brasil, no início da vida profissional”.

No entanto, o assunto dividiu opiniões e a empresa foi acusada de praticar “racismo reverso” contra brancos.