Mãe de Larissa Manoela passa mal durante entrevista

Silvana Taques, mãe da atriz Larissa Manoela, se emocionou ao falar da relação conturbada com a filha. Ela concedeu uma entrevista à jornalista Chris Flores, do SBT. A íntegra da gravação vai ao ar amanhã, no programa Fofocalizando.

Durante a conversa, a entrevista precisou ser interrompida, porque Silvana teve uma crise emocional que a levou aos prantos. A mulher conta que chegou a implorar para ter a filha de volta e que, no momento, busca uma solução para trazê-la para perto novamente.

“Eu só peço a Deus que nos dê forças para que, juntos, encontremos uma solução para trazê-la de volta”, disse.

Larissa Manoela rompeu relações com a família desde o ínicio do ano passado, por causa de divergências sobre a gestão de seus bens.

Em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo, no domingo 13, a atriz alegou que os pais lhe negavam recursos financeiros e que ela precisava pedir dinheiro até para comprar milho-verde e água de coco na praia.

Larissa disse ainda que estaria disposta a abrir mão de sua fortuna, avaliada em cerca de R$ 20 milhões, só para chegar a um acordo com os pais e poder gerenciar ela mesma a própria carreira.

Larissa Manoela durante entrevista ao Fantástico | Foto: Divulgação

Reação de Silvana à entrevista de Larissa Manoela ao Fantástico

Ao SBT, a mãe de Larissa conta que ficou abalada com a entrevista da filha ao Fantástico. “Fiquei chocada com tudo o que eu ouvi”, disse.

Silvana contou que, depois da exibição do programa da TV Globo, ela e o marido, Gilberto Elias dos Santos, passaram a ser acusados nas redes sociais de se apropriarem do dinheiro de Larissa.

A Chris Flores, Silvana negou todas as acusações e voltou a dizer que não quer a fortuna da filha.

“A gente está sem entender o motivo de ela querer dar tudo”, disse. “A gente não quer. Ela sabe que eu nunca quis ficar com o dinheiro dela.”

Silvana também aproveitou para refutar a afirmação de Larissa, segundo a qual não tinha nem R$ 10 para comprar um milho.

“Ela sempre pôde comprar tudo o que ela quisesse, de qualquer valor, inclusive carro”, afirmou Silvana. “Bolsa e sapatos eram bem mais caros que um milho na praia. Com 18 anos, ela até já tinha um cartão de crédito black.”

Durante a entrevista, Silvana chorou e teve queda de pressão. Depois que a gravação precisou ser interrompida para que ela se acalmasse, ela reconheceu que talvez tenha errado com a filha e pediu perdão.