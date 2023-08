Entenda o caso que envolve a atriz Larissa Manoela

A atriz Larissa Manoela decidiu abrir mão de todo o patrimônio que acumulou por causa de uma briga com os pais.

Conhecida principalmente por interpretar a personagem Maria Joaquina, na novela infantil Carrossel, ela quebrou o silêncio sobre o afastamento dos pais e a briga judicial no domingo 13, em entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo.

Larissa deu detalhes de como as desavenças começaram e revelou que “vai deixar para trás” R$ 18 milhões para os pais.

Há algumas semanas, rumores circularam na internet sobre um possível afastamento da atriz em relação aos pais, Gilberto dos Santos e Silvana Elias, depois de a mãe deixar de segui-la nas redes sociais.

O motivo do rompimento de Larissa Manoela com os pais

A motivação especulada pelos desentendimentos seria a venda de um imóvel nos Estados Unidos sem o consentimento de Larissa.

O relacionamento da atriz com o também ator André Luiz Frambach também seria um dos motivos do desentendimento.

Ao Fantástico, contudo, Larissa Manoela contou que as divergências com os pais não começaram em 2023, e, sim, quando ela fez 18 anos. Na época, a atriz percebeu que precisava entender sobre os contratos que havia assinado durante a carreira.

‘Qualquer tipo de pagamento, fosse a compra de algo mais supérfluo, eu tinha de pedir autorização’, disse Larissa | Foto: Reprodução/Instagram

A atriz disse que se vê obrigada a dar explicações sobre sua intimidade. “Estava insuportável para mim ouvir tantas mentiras”, afirmou. “Tanta deturpação. Tanta distorção das histórias.”

Larissa começou a ganhar dinheiro cedo. Ela diz que, mesmo depois da maioridade, não sabia quanto ganhava, quantos bens tinha. No último ano, passou a ser mais incisiva nessa busca por informações.

“Qualquer tipo de pagamento, fosse a compra de algo mais supérfluo, eu tinha de pedir autorização”, revelou.

Larissa apresentou uma troca de mensagens com a mãe, em que pede R$ 10 para pagar um milho na praia, mas Silvana alega que não há saldo na conta da filha e manda o dinheiro para o Pix do vendedor.

Larissa Manoela buscou um escritório de advocacia e pediu ao contador os contratos sociais das três empresas das quais era sócia.

Os pais alegam que os três (Larissa, Gilberto e Silvana) possuíam cotas iguais em cada empresa. No entanto, a atriz rebate essa tese. Ela alega que os pais eram 100% administradores dos negócios e obtinham um porcentual superior ao dela nas cotas de uma das empresas.

Em março deste ano, Larissa e os pais se reuniram na presença de advogados para tentar uma redistribuição na sociedade das empresas.

Os pais concordaram com a divisão — desde que ganhassem 6% da renda da filha pelos próximos 10 anos. É o que disse Larissa.

O que dizem os pais de Larissa?

Em nota, a defesa dos pais da atriz afirma que Larissa falta com a verdade quando diz que não sabia qual era o porcentual dela em uma das empresas da qual era sócia, já que, em 2020, assinou uma alteração de contrato.

Segundo o advogado, também não é verdade que Larissa não tinha acesso a diheiro no dia a dia, pois sempre teve e utilizou seus cartões de crédito.

De acordo com a nota, a atriz distorce a realidade no momento em que diz ter dificuldade para negociar a saída das sociedades com os pais, visto que as notificações formais só foram recebidas por eles no início de agosto.

Por fim, a defesa diz que os pais acreditam que “é lamentável” a opção de Larissa “pela ingratidão, pela indiferença e pelo desrespeito”.

Larissa tirou os pais da sociedade que mantinham e concentrou todos os rendimentos das três empresas em uma única firma. Ela contou que abriu mão de R$ 18 milhões e que deixou tudo para os pais.