Mãe e filha morrem afogadas durante temporal no interior de SP

Duas mulheres, mãe e filha, de 70 e 35 anos, morreram afogadas em uma enxurrada durante o temporal que atingiu a cidade paulista de Limeira, a 140 km da capital, São Paulo. Elas ficaram presas embaixo do veículo ao tentar evitar que o carro fosse levado pela força da água. A tragédia aconteceu no início da noite desta sexta-feira, 19

Segundo informações da Polícia Militar (PM) , as mulheres foram identificadas como Joana Isidora de Melo e Josicleide Joana dos Santos, mãe e filha, respectivamente.

O Fiat Palio prateado pertencia a Joana e estava estacionado na Rua Pedro Targino da Silva, no bairro de Las Palmas. De acordo com os policiais, a enxurrada tomou conta da via e começou a arrastar o veículo, que só parou metros adiante.

Imagens das câmeras de segurança da rua mostram o momento da tragédia.

????????⚡ Imagens mostram momento em que moradores tentam salvar mãe e filha presas embaixo de carro



Câmeras de segurança mostram moradores correndo para tentar ajudar mãe e filha, de 70 e 35 anos respectivamente, que morreram afogadas durante temporal que caiu em Limeira, São Paulo. pic.twitter.com/wAxww42Mwp — Sputnik Brasil (@sputnik_brasil) January 20, 2024

O policial Jorge Barbosa, que atendeu à ocorrência, relatou ao portal de notícias G1 a sequência de ações das mulheres que resultou na tragédia.

“A Josicleide tentou segurar o veículo, que acabou passando por cima dela. Ela ficou presa embaixo do veículo. A mãe, na tentativa de salvar a filha, acabou sendo arrastada também para baixo do carro. Ambas ficaram presas e acabaram se afogando. Elas morreram no local.”

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou ao local por volta das 17h53, confirmando a morte das mulheres. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) de Limeira. As equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar deram apoio na ocorrência. A Polícia Civil fez a perícia no local.

Saiba quais são as orientações da Defesa Civil em caso de temporal

A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta a população a não tentar enfrentar correntezas. O órgão enfatiza que apenas 15 centímetros de água são suficientes para arrastar uma pessoa.

Além disso, a Defesa Civil também recomenda evitar caminhar por áreas alagadas, pois estas podem esconder riscos como fios energizados, bueiros abertos e buracos.

