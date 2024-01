Previsão do tempo: fim de semana começa com chuva

O Brasil vai encarar mais um fim de semana chuvoso. Em sua previsão do tempo para este sábado, 20, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) indica instabilidades em todas as cinco regiões geográficas do país.

As chuvas irão ocorrer da manhã até à faixa noturna. Fora os acumulados de água, as trovoadas também terão vez no decorrer deste sábado, de acordo com a meteorologia.

Na Região Sul, por exemplo, há a indicação de chuva durante todo o dia sobre as três capitais estaduais: Porto Alegre, Florianópolis e Curitiba. A previsão do tempo não sugere, contudo, a ocorrência de trovões.

Algo diferente em relação a ao menos duas das quatro capitais do Sudeste. Conforme o Inmet, vai ter pancadas de chuva e trovoadas em São Paulo e Rio de Janeiro no decorrer deste sábado. Belo Horizonte terá uma manhã de tempo firme, mas com chuvas e trovões à tarde e à noite. Vitória vai começar o dia com sol; as chuvas, no entanto, terão vez nos períodos vespertino e noturno.

Com exceção à parte da manhã em Brasília, o sábado vai ser de chuva em todas as capitais espalhadas pelo Centro-Oeste. De acordo com a previsão do tempo, além das precipitações, Goiânia vai enfrentar trovoadas durante a tarde.

Previsão do tempo indica bastante chuva na Região Norte

Mais um sábado com chuva na maioria das capitais brasileiras | Foto: Reprodução/Freepik

Boa Vista terá um sábado com tempo firme do começo ao fim do dia, conforme a previsão do tempo. Nas demais seis capitais da Região Norte, entretanto, a chuva vai se fazer presente durante as três faixas: manhã, tarde e noite. Além disso, Rio Branco, Manaus e Porto Velho terão um período matutino com pancadas e trovoadas — sendo que a capital de Rondônia vai registrar tal fenômeno também durante o horário vespertino.

No Nordeste, por fim, a chuva terá uma menor presença, ao menos entre as capitais. Mas, mesmo assim, as precipitações terão vez. Na parte da manhã, por exemplo, a previsão do tempo do Inmet indica pancadas em São Luís, Teresina e Maceió. Durante à tarde, mais acumulados de água irão cair sobre as capitais do Maranhão e do Piauí. À noite, as instabilidades terão vez em São Luís, Teresina, Natal, João Pessoa, Recife e Maceió.

