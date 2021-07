Mais de 70% dos serviços públicos brasileiros já são digitais

Dos quase 4,5 mil serviços oferecidos pela administração pública para cidadãos e empresas, cerca de 3 mil já possuem trâmite totalmente digital e podem ser acessados pelo computador ou por smartphones. Destes, 1,4 mil foram digitalizados ainda em 2019. Os dados são do governo federal.

Entre os serviços que contam com plataformas digitais de fácil acesso estão: solicitação de identidade, pagamento de impostos, agendamentos, alterações e transferência de titularidades. Há pouco tempo, esses serviços só poderiam ser realizados presencialmente, ou por documentos físicos.

Na última semana, mais de 100 milhões de solicitações que teriam sido presenciais foram atendidas remotamente graças à chamada transformação digital — a adoção de tecnologia e inovação para o atendimento de clientes.

“Esses mais de 3 mil serviços digitais mostram que o governo está aqui para servir ao Brasil, seja com a redução do tamanho do Estado, seja com os investimentos que têm sido feitos para agilizar e ampliar a capacidade de comunicação com o cidadão”, disse o ministro da Secretaria-Geral, Onyx Lorenzoni.

Serviços mais acessados

De acordo com o caderno que lista os números da transformação digital brasileira, o serviço mais acessado até o momento é a Carteira Digital de Trânsito, já utilizada por 22,4 milhões de brasileiros. Em segundo lugar, a Carteira de Trabalho Digital, com 17,8 milhões de usuários. Os serviços do INSS vêm em terceiro, com pouco mais de 11 milhões de usuários.

Com informações da Agência Brasil