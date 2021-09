Mais de 70 milhões de brasileiros estão totalmente imunizados

O Brasil ultrapassou a marca de 70 milhões de pessoas imunizadas contra a covid-19 — seja porque tomaram as duas doses da vacina, seja porque tomaram o imunizante de dose única. Segundo informações divulgadas neste sábado, 11, pelo Ministério da Saúde, 44% da população maior de 18 anos estão com o ciclo vacinal completo.

Mais de 136,9 milhões de aplicações foram realizadas em primeira dose, ou seja, mais de 85% da população adulta vacinável recebeu ao menos uma dose de imunizante contra a doença causada pelo novo coronavírus.

“Quando assumi o Ministério da Saúde, o objetivo era vacinar 1 milhão de pessoas por dia, número que estamos atingindo com normalidade”, afirmou o ministro Marcelo Queiroga. “Se continuarmos nesse ritmo, será possível vacinar todo o público-alvo do país com as duas doses até outubro.”

