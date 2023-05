Marco temporal: indígenas bloqueiam Rodovia dos Bandeirantes (SP)

Indígenas guaranis bloquearam a Rodovia dos Bandeirantes na madrugada desta terça-feira, 30, em protesto contra a votação do projeto de lei do marco temporal, conhecido como PL 490.

O grupo ateou fogo à via para criticar a proposta. Segundo os indígenas, a medida vai inviabilizar as demarcações de terras indígenas e enfraquecer a proteção de áreas já demarcadas. A Câmara dos Deputados pode votar o PL 490 ainda hoje.

Pela manhã, o grupo já estava na altura do quilômetro 20 da rodovia.

Indígenas de várias etnias fazem caminhada para acompanhar, em frente ao STF, a votação do chamado marco temporal indígena – 8/9/2021 | Foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Caso as terras destinadas aos povos indígenas brasileiros formassem um país, ocupariam quase 1,20 milhão de quilômetros quadrados — o que corresponde a cerca de 13% do território brasileiro. Se fosse um Estado, seria o terceiro maior da Federação, atrás apenas de Minas Gerais e Bahia. Para ter ideia, a área é maior que a França e a Alemanha juntas — países que, somados, possuem aproximadamente 150 milhões de habitantes (o que corresponde a mais de 120 pessoas por quilômetro quadrado). Por aqui, de acordo com o portal Terras Indígenas no Brasil, menos de 680 mil índios vivem hoje em aldeias legalmente reconhecidas. Sem considerar a demarcação de mais nenhuma área além das atuais, é como se cada indígena tivesse direito a quase 2 quilômetros quadrados só para si — área equivalente a 242 campos de futebol.

