Homem que divulgou imagens da autópsia de Marília Mendonça é condenado a 10 anos de prisão

A Justiça do Distrito Federal condenou a dez anos e três meses de prisão o homem que vazou as fotos das autópsias da cantora Marília Mendonça. O julgamento de André Felipe de Souza Alves Pereira, de 22 anos, ocorreu na última quarta-feira 27.

André Felipe vai responder pelos crimes de vilipêndio a cadáver, divulgação do nazismo, xenofobia, racismo contra nordestinos, uso de documento público falso, atentado contra serviço de utilidade pública (escolas) e incitação ao crime.

Desde abril deste ano, o homem estava preso preventivamente por usar uma rede social para divulgar imagens de artistas — usadas para perícia no Instituto Médico Legal (IML) — como Marília Mendonça, Cristiano Araújo e Gabriel Diniz.

Cristiano Araújo, Gabriel Diniz e Marília Mendonça morreram em acidentes envolvendo meios de transporte | Foto: Reprodução/Montagem g1

André Felipe admitiu ser o responsável pela divulgação das imagens da autópsia de Marília Mendonça

No ato, o juiz Max Abrahao Alves de Souza, da 2ª Vara Criminal de Santa Maria, afirmou que o réu agiu com o objetivo de “humilhar e ultrajar” os artistas.

“A natureza das fotografias expostas e os comentários que o réu proferiu por meio de seu perfil na então rede social Twitter demonstraram o inequívoco objetivo de humilhar e ultrajar os referidos mortos”, afirmou o magistrado na decisão.

Max Abrahao confirmou, ainda, que o réu revelou ser o titular e gerenciador do perfil ODIM_HIEDLER (@Odim_XXX) no X (antigo Twitter), usado para divulgar as imagens. Uma perícia criminal realizada no celular de André Felipe confirmou o vazamento.

No total, a Justiça condenou o homem a oito anos de reclusão e dois anos e três meses de detenção em regime, inicialmente, semiaberto.

Sílvia Colmenero, assessora de Marília Mendonça, afirmou que a equipe da cantora já está atuando no caso e pediu para que as pessoas não divulguem e não compartilhem os conteúdos. Robson Cunha, advogado da artista, está definindo quais medidas vai tomar mediante a divulgação das imagens.

Marília Mendonça, conhecida como “Rainha da Sofrência”, morreu em 2021 em um acidente aéreo na cidade de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais.