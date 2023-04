A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu o suspeito de compartilhar imagens do corpo da cantora Marília Mendonça no Instituto Médico-Legal (IML). A operação ocorreu nesta segunda-feira, 17.

Segundo a PCDF, o objetivo é investigar administradores de perfis em redes sociais que divulgaram e compartilharam fotos e vídeos do corpo de famosos, como dos cantores Cristiano Araújo, Gabriel Diniz e da própria Marília Mendonça.

“As imagens foram obtidas de forma ilegal e distribuídas de forma indiscriminada na internet”, informou a corporação, em nota. “Nesta etapa da operação, foi cumprido, por determinação judicial, um mandado de busca e apreensão, resultando na prisão em flagrante de um homem de 22 anos, que utilizou o Twitter para difundir as imagens dos artistas.”

A PCDF lembra que a pena para quem pratica o crime de vilipêndio de cadáver pode ser de detenção de um a três anos e pagamento de multa.

O vazamento das fotos de Marília Mendonça

Marília era considerada a rainha da ‘sofrência’ | Foto: Reprodução/Redes sociais

Em paralelo, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou, no sábado 15, que os responsáveis pelos vazamentos das fotos da autópsia de Marília Mendonça podem ser demitidos.

Na quinta-feira 13, a PCMG abriu um procedimento administrativo para investigar o vazamento de documentos da morte da cantora, em Caratinga (MG), na Região do Vale do Rio Doce.

“A Polícia Civil reforça seu compromisso com o resguardo dos dados sensíveis que envolvem a investigação criminal em todas suas vertentes, bem como a punição de todos os servidores que eventualmente derem causa ao vazamento de dados, informações ou documentos de natureza sensível ou sigilosa”, informou a corporação, em nota. “A PCMG não compactua com eventuais desvios de conduta de seus servidores, os quais são apurados com rigor e celeridade.”

A tragédia de Marília Mendonça

Marília morreu em um acidente de avião | Foto: Reprodução/Redes sociais

A cantora morreu em 5 de novembro de 2021, aos 26 anos, num acidente aéreo. O laudo concluiu que a causa da morte foi um politraumatismo.

A aeronave havia decolado do Aeroporto de Goiânia e caiu numa área perto dos acessos à Rodovia BR-474, a cerca de 500 metros do destino. O avião é um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ, com capacidade para seis passageiros.

