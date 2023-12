Médica relata causa da morte de PC Siqueira

Uma médica socorrista apontou à Polícia Civil de São Paulo a causa da morte do youtuber Paulo Cezar Goulart Siqueira, o PC Siqueira. Segundo a análise da médica, PC Siqueira morreu por intoxicação em virtude do abuso de “substâncias controladas e proibidas”, o que se somou à asfixia gerada por enforcamento.

Ele foi encontrado morto em seu apartamento na quarta-feira 27, depois de cometer suicídio. A causa oficial ainda deve receber confirmação do Instituto Médico Legal (IML).

No apartamento do youtuber, localizado na Rua Bela Vista, na zona sul da capital paulista, os policiais encontraram um fio de nylon enrolado no pescoço de Siqueira e em uma barra de exercícios físicos. Medicamentos, cocaína e garrafas de bebidas alcoólicas também foram encontradas pelos agentes.

PC Siqueira falou de depressão, término do namoro e drogas em seu último vídeo

O influenciador digital PC Siqueira gravou seu último vídeo seis dias antes de morrer. Durante nove minutos e 12 segundos, o youtuber fala do “luto” e do “vazio” com o fim do namoro. “Parece que você morreu para a pessoa ou a pessoa morreu para você, sei lá”, disse.

PC Siqueira deu ao vídeo o título “Ficar solteiro, amor próprio e Avril Lavigne”. No desabafo sobre a sua dor psicológica, ele afirmou que, “dessa vez não queria ficar na bad” (mal em português) e relacionou as opções que se apresentavam à sua frente. “Substituir um relacionamento pelo outro, mas isso pode te levar a uma decisão afobada”, disse. “Ou cair na gandaia e aproveitar a solteirice.”

A ex-namorada de PC Siqueira, Maria Watanabe, de 27 anos, disse à Polícia Civil que se relacionou com o youtuber por um ano e meio e que os dois chegaram a morar juntos. Atualmente, segundo ela, eles viviam uma “fase conturbada” e tinham colocado um fim na relação dois dias antes de ele morrer.

Ela tentou ajudar PC Siqueira no momento em que ele iniciou o ato de suicídio, mas não conseguiu. Relatou que o influenciador apresentava comportamento agressivo. No início deste mês, Maria Watanabe recorreu aos fãs do youtuber e solicitou orações para o bem-estar dele.

Em entrevistas e vídeos, PC Siqueira mencionou que sofria de depressão, ansiedade e crises de pânico. Em 2020, depois de receber acusações de pedofilia diante de troca de mensagens relacionadas ao assunto, o youtuber falou sobre uma possível tentativa de morte.

