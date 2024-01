Mega da Virada: lotérica faz bolão premiado em quase R$ 1 milhão, e dono se arrepende por não participar

Um bolão da Lotérica Talismã, na cidade de São Vicente, no litoral paulista, garantiu um prêmio de R$ 974,3 mil na Mega da Virada. O dono do estabelecimento, Antônio Laja, afirmou ao site g1 que estava feliz por ser “pé quente”, mas arrependido por não ter comprado uma das cem cotas do bolão.

A lotérica cobrou R$ 337 por cada cota na aposta, que tinha 15 números. O total do bolão custou R$ 25 mil. De acordo com o proprietário, as apostas foram vendidas para jogadores de diferentes Estados brasileiros. Ele disse que as vendas foram por meio do WhatsApp.

Ao todo, a aposta faturou R$ 974,3 mil, e cada participante ganhou R$ 9.7 mil. “Estou arrependido” disse Laja. “Pagar R$ 337 e ganhar quase R$ 10 mil é sempre bom.”

O proprietário da lotérica afirmou que sempre há muitos prêmios no estabelecimento. Em 2022, saiu uma quina da Mega da Virada — apostas que acertaram cinco dos seis números sorteados — de aproximadamente R$ 110 mil. “Graças a Deus sai bastante prêmio”, afirmou o proprietário. “Uma lotérica bem ‘pé quente’ mesmo.”

Como receber o prêmio

Os prêmios de até R$ 10 mil devem ser recebidos diretamente em agências da Caixa | Foto: Reprodução/Twitter/X

De acordo com a Caixa Econômica Federal, caso o valor do prêmio seja menos que R$ 2,1 mil, o pagamento é realizado em qualquer casa lotérica credenciada. As agências da Caixa também estão disponíveis para os ganhadores retirarem o dinheiro.

Os prêmios de até R$ 10 mil devem ser recebidos diretamente nas agências da Caixa. Acima disso, os pagamentos são feitos no mesmo local. No entanto, o ganhador recebe o dinheiro em até dois dias úteis, a partir de sua apresentação na agência.

