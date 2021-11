Menina de 6 anos recebe vacina contra a covid-19 por engano em Santa Catarina

Uma criança de 6 anos recebeu uma dose da vacina da Pfizer contra a covid-19 por engano em Criciúma, Santa Catarina. A informação foi confirmada nesta terça-feira, 2, pela prefeitura da cidade.

O engano ocorreu em 26 de outubro, quando a menina deveria ter sido vacinada contra a gripe. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, ela está bem, a responsável pela aplicação foi afastada e o caso é investigado.

No Brasil, o imunizante da Pfizer só tem autorização para ser usado em pessoas a partir dos 12 anos, mas o laboratório já informou que deve submeter pedido à Anvisa para que as doses possam ser aplicadas em crianças entre 5 e 11 anos.

Estados Unidos

Em setembro, a farmacêutica anunciou que o imunizante é seguro e induz resposta imune nesse grupo. Na sexta-feira 29, a agência reguladora dos Estados Unidos (FDA) autorizou o de uso emergencial da vacina em pessoas dessa faixa etária.

Mas a aplicação do imunizante em crianças de 5 a 11 anos não começou no país, pois precisa do aval do Centro de Controle e Prevenção de Doenças, que também estabelecerá os protocolos dessa possível nova etapa de vacinação.