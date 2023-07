Homem assassina a filha de 3 anos e se mata em seguida

Em Goiás, um pai matou a filha de 3 anos e em seguida tirou a própria vida. Segundo informações da Polícia Civil, o assassino ainda enviou fotos do crime a um amigo próximo.

O crime aconteceu na madrugada de domingo 9, no bairro Jardim das Oliveiras, em Rio Verde, localizado na região sudoeste de Goiás.

O delegado Adelson Candeo disse que o pai da menina, Cristiano Alves Silva, se divorciou. Em mensagens de texto, ele afirmou a um amigo que a filha não iria ficar com a mãe.

A criança, identificada como Sophia Alves Toledo, foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Contudo, não resistiu aos ferimentos e morreu.

O relacionamento de Cristiano com mãe de Sophia teria acabado há três meses. A guarda da menina era compartilhada.

Amigo conta à polícia que ouviu gritos de dor da menina

O amigo do pai que matou a filha de 3 anos e depois se matou contou à polícia que ouviu a pequena Sophia gritar de dor quando chegou ao local do crime. O delegado Adelson Candeo resumiu em poucas palavras o que ouviu no depoimento do amigo de Cristiano.

“Eles moravam relativamente perto”, disse o delegado. “O amigo se desespera, tenta ligar e quando Cristiano não atende decide ir até a casa do pai da criança. Quando chega lá e abre o portão, o pai corre e tranca a porta. Nesse momento, o amigo relata que ouviu a criança gritar de dor e pedir ao pai para parar”, explicou Candeo.

O amigo chegou a arrombar a porta da casa. Entretanto, a criança já estava desacordada. “A menina foi socorrida, mas chegou sem vida ao hospital. Ele fez vários cortes no braço da menina e fez com que ela sentisse dor”, acrescentou o delegado.

Ainda segundo a polícia, Cristiano não tinha antecedentes criminais.