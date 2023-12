Miliciano mais procurado do Rio de Janeiro se entrega à PF

A Polícia Federal (PF) prendeu, na tarde do domingo 24, o miliciano Luís Antônio da Silva Braga, o mais procurado do Estado do Rio de Janeiro (RJ), segundo a corporação. Conhecido como Zinho, o criminoso se entregou à polícia na Superintendência Regional da PF no RJ.

Zinho estava foragido desde 2018, possui 12 mandados de prisão e atuava na zona Oeste da capital do RJ. A prisão aconteceu após negociações entre “os patronos” do miliciano, a PF e a Secretaria de Segurança do Estado.

O miliciano mais procurado do Rio de Janeiro foi levado ao Instituto Médico Legal e, após isso, encaminhado ao sistema prisional.

Em nota, o governador do Estado, Cláudio Castro (PL-RJ), afirmou que a detenção é uma vitória da polícia, do plano de segurança e da sociedade.

“A desarticulação desses grupos criminosos com prisões, apreensões e bloqueio financeiro e a detenção desse mafioso provam que estamos no caminho certo”, destacou Castro.

Nas redes sociais, o secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Cappelli, também parabenizou os policiais federais pela prisão do miliciano mais procurado do Rio de Janeiro. “Parabéns à Polícia Federal! É trabalho, trabalho e trabalho”, escreveu.