Militares brasileiros vão à China

O Exército Brasileiro enviou dois coronéis para participarem do Simpósio de Altos Oficiais Militares da América Latina e do Caribe. O evento ocorre entre 20 de maio e 9 de junho, nas cidades de Pequim, Xi’an, Wuhan e Xangai, na China. Segundo as Forças Armadas, o objetivo é fortalecer a cooperação entre os países.

Chefe do Estado Maior Conjunto das Forças Armadas, almirante de esquadra Renato Rodrigues de Aguiar Freire, foi delegado pelo ministro da Defesa, José Múcio, para escolher os oficiais enviados ao simpósio. Os coronéis do Exército Raymundo Pires Monteiro e Fábio de Oliveira Pereira, do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, foram os selecionados.

publicidade

A China ajudou a pagar parte dos custos com o envio dos oficiais brasileiros. Segundo as Forças Armadas, a “missão” é de natureza militar.

Portaria publicada no Boletim Interno do Exército Brasileiro nº 21/2023 Brasília-DF , 26 de maio de 2023 | Foto: Repeodução/Exército Brasileiro

Militares da China desembarcam no Brasil

Uma delegação de 20 militares chineses desembarcou em Brasília na terça-feira 30. Eles fazem parte da Universidade de Defesa Nacional da China e assistirão a palestras sobre os programas estratégicos desenvolvidos pelo Exército Brasileiro.

A maioria do grupo é formada por oficiais-generais. Há integrantes das três Forças Armadas da China — Exército, Marinha e Aeronáutica. A ação é coordenada pelo Ministério da Defesa, pela Aditância de Defesa da China e pela Embaixada da China em Brasília.

Brasil e China mantêm um acordo de cooperação bilateral assinado pela ex-presidente Dilma Rousseff e pelo ex-presidente chinês Hu Jintao que prevê “visitas mútuas” de navios e aeronaves militares.