Atualizado estado de saúde de Mingau; baixista sofreu um tiro na cabeça

O vocalista do Ultraje a Rigor, Roger Moreira, atualizou o estado de saúde do baixista Rinaldo Oliveira Amaral, mais conhecido como Mingau.

Na madrugada deste domingo, 3, Mingau levou um tiro na cabeça. O incidente ocorreu no município de Paraty, no Rio de Janeiro.

“Já conseguimos tudo de que precisávamos”, escreveu Roger, no Twitter. “Mingau já está sendo atendido. Agora pedimos que rezem, orem, pensem positivo. Vamos torcer. Muito obrigado.”

Até o momento, não há informações de como o baixista do Ultraje a Rigor sofreu o ataque.

Pedido de ajuda

Mais cedo, ao informar os fãs do incidente que envolveu Mingau, Roger pediu indicação de neurocirurgiões para ajudar o colega de banda.

“Se alguém souber de algum disponível, por favor, avisem”, escreveu Roger. “Obrigado!”

Quem é Mingau

O baixista do Ultraje a Rigor nasceu em 3 de setembro de 1967. Foi guitarrista da banda Ratos do Porão, de 1982 a 1985, e participou de diversos projetos na década de 1980

Mingau gravou os discos SUB e Crucificados pelo Sistema, como guitarrista dos Ratos do Porão. Depois de sair do grupo, deu início à banda 365. Ali começou sua carreira como baixista, ao lado de Miro de Melo (bateria), Ari Baltazar (Guitarra) e Finho (Vocal). Saiu da banda em 1989 e partiu para o Inocentes.

Em 1996, fez parte da banda Olho Seco. Ele participou do álbum Haverá Futuro?, depois do qual a banda se desfez.

Três anos depois, em 1999, Mingau entrou para o Ultraje a Rigor. Desde 2000, ao lado dos músicos Caio Mancini, Claudia Gomes e Marcos Kleine, também do Ultraje, fundou a banda Vega.