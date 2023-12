Mingau ganha cadeira de rodas e ajuda financeira depois de três meses internado

Mingau, baixista do Ultraje a Rigor, ganhou uma cadeira de rodas e ajuda financeira de R$ 10 mil para o seu tratamento. Isabella Aglio, filha do músico, compartilhou o presente que o pai ganhou de uma empresa nas redes sociais com uma foto dos dois.

Isabella também criou uma vaquinha pública e a campanha Juntos pelo Mingau. A vaquinha já acumula R$ 297,3 mil. A meta é atingir os R$ 600 mil para ajudar a pagar as duas cirurgias que Mingau já fez, que custaram R$ 319 mil incluindo gastos com o cirurgião, assistente, anestesista e equipe médica.

A família de Mingau também pretende comprar luvas de reabilitação robóticas, que custarão R$ 3 mil. Também vai custear mais uma cirurgia que Mingau precisa fazer para colocar uma prótese, além de outros gastos com o tratamento.

Relembre o que aconteceu com Mingau

Mingau está internado no Hospital São Luiz do Itaim | Foto: Reprodução/Instagram

Mingau, que integra a banda Ultraje a Rigor desde 1999, foi baleado em Paraty, no Rio de Janeiro, em 2 de setembro. Ele ficou em estado grave, e chegou a ser intubado em uma unidade de terapia intensiva (UTI) no Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D’Or, em São Paulo.

O músico dirigia em alta velocidade próximo à Praça do Ovo, no bairro Ilha das Cobras, quando foi atingido. Criminosos cercaram o carro e fizeram os disparos, de acordo com a investigação da polícia.

Em 3 de setembro, Mingau foi submetido a uma cirurgia intracraniana de emergência. A polícia prendeu um homem suspeito de efetuar o disparo no dia seguinte. Ainda em setembro, Mingau passou por uma cirurgia para “auxiliar no controle da pressão intracraniana”.

+ Leia mais notícias sobre o Brasil em Oeste

Em uma entrevista, os médicos responsáveis pelo atendimento de Mingau disseram que a bala atravessou o crânio e atingiu o lado esquerdo do cérebro do baixista.

O autor do crime foi preso “com farta quantidade de drogas, arma de fogo e munição”, segundo o delegado Marcelo Russo. A arma apreendida é compatível com o calibre de um projétil e três estojos encontrados no local onde Mingau foi baleado, de acordo com o delegado. Trata-se de uma Glock ponto 40.