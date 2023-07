Ministério da Saúde ignora vacina importada contra a dengue e espera por nacional

Em desenvolvimento pelo Instituto Butantan, a vacina contra a dengue começará a ser distribuída até o fim de 2024, informou o jornal O Globo, na terça-feira 4. Em março, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou um imunizante com 80% de eficácia no enfrentamento da doença. A mercadoria pertence ao laboratório japonês Takeda. O governo, contudo, prefere aguardar um produto 100% nacional.

A vacina contra a dengue da Takeda já pode ser encontrada na rede privada, por R$ 400 a dose. O produto pode ser aplicada em crianças acima de 4 anos, adolescentes e adultos até os 60 anos.

Já a versão nacional está em estudos desde 2009 e só deve ter a pesquisa enviada para análise da Anvisa no fim de 2024 — o que levaria a aprovação e a distribuição para 2025.

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, durante cerimônia que sancionou o projeto de lei que institui Política Nacional de Saúde Bucal – 8/5/2023 | Foto: Fátima Meira/Estadão Conteúdo

De acordo com dados do Centro de Operações de Emergências de Arboviroses, o Brasil registrou 1,38 milhão de casos prováveis de dengue até o início de junho, 22% a mais que os registrados no mesmo período do ano passado.

Em uma nota à imprensa, o Ministério da Saúde afirmou que “tem uma política de garantir a produção nacional, evitando a tragédia observada na pandemia da covid-19, quando faltaram ventiladores e até equipamentos de proteção individual elementares”.

No entanto, diz, mantém diálogo aberto com a Takeda, mas que nenhum pedido foi enviado à Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS, procedimento obrigatório para incorporar o imunizante.

