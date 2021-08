Ministério da Saúde recebe 2,1 milhões de doses da vacina da Pfizer

O produto tem 95% de eficácia no enfrentamento do coronavírus

No domingo 15, a Pfizer entregou ao Ministério da Saúde 2.152.800 de doses de vacina contra a covid-19. O número se junta às 37.997.874 unidades do imunizante já distribuídas pelo governo federal aos Estados.

Segundo estudos científicos, o produto tem 95% de eficácia no enfrentamento do coronavírus. Em vez de injetar um patógeno, a vacina da Pfizer faz o próprio corpo produzir a proteína do microrganismo.

