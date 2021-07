Ministério da Saúde recebe 23º lote da Pfizer com 1 milhão de doses

O produto tem 95% de eficácia no enfrentamento do coronavírus | Foto: Kevin David/A7 Press/Estadão Conteúdo

Na noite da terça-feira 20, o Brasil recebeu mais 1,053 milhão de doses da vacina da Pfizer contra a covid-19. Trata-se do primeiro dos 13 voos que chegarão até 1° de agosto. Nesse período, serão entregues mais de 13 milhões de unidades ao país. Os produtos têm 95% de eficácia no enfrentamento do coronavírus.

A mercadoria que chegou ontem é a 23ª da Pfizer a desembarcar e faz parte do primeiro contrato, assinado em março deste ano, que prevê 100 milhões de imunizantes até o fim de setembro. Outro acordo, celebrado em maio pelo Ministério da Saúde, estabelece mais 100 milhões de doses entre outubro e dezembro.

Leia também: “A supervacina”, reportagem publicada na Edição 39 da Revista Oeste