Segundo a pasta, as doses oferecidas pelo Covax Facility são mais baratas

O Ministério da Saúde vai comprar as vacinas contra a covid-19 da CoronaVac para crianças a partir de 3 anos de idade. Segundo a pasta, a aquisição será feita junto ao Covax Facility, consórcio global de vacinas promovido pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

A informação foi confirmada pelo ministro Marcelo Queiroga na segunda-feira 25. “A opção é adquirir do mecanismo Covax Facility, até porque as doses são prontas e teria mais rapidez em disponibilizar vacinas para aqueles que, de forma não forçada, quiserem receber vacinas nas Unidades Básicas de Saúde”, disse. Contudo, não há previsão de quando o Brasil receberá os imunizantes.

Ainda segundo Queiroga, as doses oferecidas pelo consórcio são mais baratas que as do Instituto Butantan, por isso, foi feita essa opção pelo ministério. O ministro evitou comentar quantas doses serão adquiridas, limitando-se a dizer que seria a “quantidade necessária” para o público-alvo.

A imunização de crianças de 3 a 5 anos foi liberada em 15 de julho pelo Ministério da Saúde, depois que o Comitê Técnico Assessor em Imunizações deu parecer favorável à vacinação.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou, em 13 de julho, a aplicação da CoronaVac em crianças. Unânime, a decisão foi tomada após análise de um pedido feito pelo Instituto Butantan, em março.