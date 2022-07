Anvisa libera CoronaVac para crianças de 3 a 5 anos

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta quarta-feira, 13, a aplicação da CoronaVac em crianças de 3 a 5 anos. Unânime, a decisão foi tomada após análise de um pedido feito pelo Instituto Butantan, em março.

A CoronaVac está autorizada para uso emergencial no Brasil desde 17 de janeiro de 2021, mas somente em janeiro de 2022 a agência reguladora permitiu o uso do imunizante para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos.

Os cinco diretores que votaram com a relatora, Meiruze Freitas, aprovaram a aplicação também para o grupo de imunossuprimidos, ou seja, aquelas pessoas que têm baixa imunidade.

“Apesar de as crianças não serem o rosto da pandemia, elas podem estar entre as maiores vítimas”, disse Meiruze Freitas, segunda diretora da Anvisa e relatora do processo de aprovação, durante reunião com demais diretores.

A aprovação da Anvisa da CoronaVac para crianças nessa faixa etária segue agora para a Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização da Covid-19 do Ministério da Saúde.

Principais pontos da decisão que liberou a CoronaVac para crianças

CoronaVac está liberada para crianças a partir de 3 anos;

Poderá ser aplicada em imunossuprimidos (pessoas com baixa imunidade);

Imunização será em duas doses aplicadas em intervalo de 28 dias;

Vacina é a mesma usada em adultos, sem adaptação de versão pediátrica;

Anvisa não determinou quando começa a vacinação: distribuição de doses, cronograma e alteração de planos dependem dos Estados e do Ministério da Saúde.

