Ministério Público acusa Bruno, da dupla com Marrone, de transfobia

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) requisitou à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) a abertura de um inquérito policial para investigar o cantor Bruno, da dupla com Marrone. Ele é acusado de transfobia contra a repórter Lisa Gomes, da RedeTV.

Durante um evento em São Paulo, em maio, o sertanejo fez uma pergunta à jornalista: “Você tem pau?”. Dias depois, Bruno pediu desculpas pelo episódio. Lisa Gomes afirmou ter se sentido “humilhada” pelo cantor.

A Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos (ABGLT) apresentou uma representação ao MP-SP, em que acusa o cantor de transfobia. A entidade solicita a prisão do cantor ou a suspensão de suas atividades profissionais.

Segundo informações do MP-SP, o Grupo Especial de Combate aos Crimes Raciais e de Intolerância (Gecradi) requisitou a instauração de um inquérito policial à Decradi. Para sua defesa no caso, Bruno contratou o escritório do advogado criminalista Fernando José da Costa, ex-secretário da Justiça de São Paulo.

Depois da denúncia do Ministério Público, Bruno pediu desculpas

Bruno classificou o próprio comportamento como ‘inconsequente’ | Foto: Reprodução/Instagram/Brunodobem

Em seu pedido de desculpas, o cantor classificou seu comportamento como “infantil e inconsequente”. “Estou aqui para pedir desculpas para a Lisa Gomes, pelo que perguntei para ela”, disse Bruno. “Fui totalmente infantil, totalmente inconsequente. Quero pedir desculpas. Acho que não tem como voltar no tempo.”