Moradores de Cotia (SP) protestam pelo segundo dia seguido contra a falta de energia

Um grupo de moradores fechou na tarde desta quarta-feira, 8, uma faixa da Rodovia Raposo Tavares, em Cotia (SP), no sentido capital paulista. Eles protestaram contra a falta de energia elétrica no município da Região Metropolitana de São Paulo.

Cerca de 3 mil imóveis da cidade estão há mais de 120 horas sem energia. A concessionária CCR ViaOeste, responsável pelo trecho da rodovia, informou que o protesto começou às 17h36, no quilômetro 35.

Manifestantes atearam fogo em objetos no local. Policiais militares acompanharam a situação.

Nesta terça-feira, 7, outro grupo interditou uma faixa da Rodovia Raposo Tavares em manifestação pelo mesmo motivo. O bloqueio foi no quilômetro 32, na altura do bairro Jardim Cotia.

Todas as escolas de Cotia não abriram as portas desde segunda-feira 6. Em comunicado nesta terça-feira, 7, a Prefeitura do município afirmou que 80% das escolas municipais deviam retomar as aulas nesta quarta-feira, 8.

Protesto em Carapicuíba

Na região da Marginal do Cadaval, em Carapicuíba (SP), moradores fecharam parte da via e também atearam fogo em objetos.

De acordo com a Prefeitura da cidade, a Guarda Civil Municipal esteve no local da manifestação e desobstruiu a via.

“O Procon da cidade, localizado no Ganha Tempo, está recebendo as reclamações de quem teve prejuízo pela demora no retorno da energia”, disse a Prefeitura de Carapicuíba, em nota.

Os bairros Vilas Lourdes e Vila Artem têm áreas sem energia.

+ Leia mais notícias do Brasil em Oeste

Nesta quarta-feira, 8, moradores de Carapicuíba também protestaram contra a falta de energia, bloqueando a Marginal do Cadaval. Alguns manifestantes atearam fogo em objetos | Foto: Reprodução/ redes sociais

Zona sul

Na terça-feira, 7, moradores também fizeram um protesto contra a falta de energia, interditando um trecho da Avenida Giovanni Gronchi, na zona sul de São Paulo.

Houve confronto entre manifestantes e a Polícia Militar (PM). Um policial foi ferido.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que a bala atravessou a perna do PM, que foi levado ao hospital e passou por atendimento médico.