Alexandre de Moraes retira do STJ investigação contra Paulo Dantas

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), mandou para a primeira instância a condução da investigação contra o governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), nesta segunda-feira 9.

O governador havia sido afastado do cargo pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) durante as eleições de 2022.

O STF considerou que os autos do afastamento de Dantas e o caso será analisado pela 17ª Vara Criminal de Alagoas.

Moraes alega que não existem evidências suficientes que comprovem a participação de Dantas em suas funções como governador, o que justificaria a competência do STJ para cuidar do caso.

“Observa-se que os elementos de informação constantes dos autos principais indicam que a suposta prática de ‘rachadinha’ no âmbito da Assembleia Legislativa teria continuado naquela casa”, declarou o ministro.

“Entretanto, não há qualquer descrição concreta de que o paciente (Dantas) se valeu do cargo de Governador para a continuidade dos ilícitos em questão.”

Afastamento de Dantas

Candidato à reeleição, o governador havia sido afastado do cargo às vésperas da eleição do ano passado. Ele foi alvo da segunda fase da Operação Edema, deflagrada durante o segundo turno das eleições.

O governador de Alagoas é investigado em uma operação da Polícia Federal, que apura uma suposta “rachadinha”, que envolveu servidores fantasmas da Assembleia Legislativa do Estado.

A Polícia Federal suspeitava de que Dantas era o principal articulador do suposto esquema quando era deputado estadual na Assembleia Legislativa de Alagoas.

Paulo Dantas (MDB) havia sido afastado do cargo às vésperas da eleição em 2022 acusado de participar de uma suposta “rachadinha” | Foto: Reprodução/ Wikipedia

Ele sempre negou as acusações e afirmou que a investigação era fruto de um aparelhamento “para atender interesses políticos e eleitorais”.

De acordo com a investigação, quando assumiu o governo, Dantas manteve o controle sobre os desvios e continuou como o maior beneficiário do esquema. Ele fez uso do cargo para atrapalhar as apurações.

Ele chegou a ser afastado do cargo no dia 11 de outubro por decisão da ministra do STJ Laurita Vaz, o que foi confirmado posteriormente pela maioria da Corte Especial do Supremo Tribunal de Justiça.