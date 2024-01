Morre a mãe de Gisele Bündchen

A mãe da modelo, Gisele Bündchen, Vânia Nonnenmacher, morreu, neste domingo, 28, aos 75 anos, em virtude de um câncer, no Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre (RS). O anúncio do falecimento é assinado pelos médicos Luiz Antônio Nasi, Pedro Isaacsson, Rodrigo Valle e Paola Morandi.

“O Hospital Moinhos de Vento comunica o falecimento de Vânia Maria Nonnenmacher Bündchen neste domingo (28) em decorrência de um câncer”, informou a unidade de Saúde. “Aos 75 anos, ela foi internada no Hospital Moinhos de Vento em 26 de janeiro.”

Aposentada do Banco do Brasil, Vânia era discreta nas redes sociais. Casada com Valdir Bündchen, professor universitário, ela teve seis filhas: Gisele, Patrícia, Rafaela, Raquel, Graziela e Gabriela.

Gisele e a mãe eram próximas. Em julho de 2022, a modelo publicou uma homenagem ao aniversário de Vânia, na qual escreveu: “Sou eternamente grata por tudo que tu fizeste e fazes por nós. Obrigada por sempre nos amar, nos inspirar e nos ensinar tanto. Obrigada pela vida. Te amo muito”.

Velório da mãe de Gisele Bündchen

O velório de Vânia será realizado amanhã, segunda-feira 29, na Capela Ecumênica do Crematório Metropolitano, no bairro Azenha, na capital gaúcha, a partir das 8 horas. Posteriormente, ocorrerá o sepultamento, marcado para o meio-dia.

