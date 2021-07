Morre, aos 91 anos, o filósofo José Arthur Giannotti

O filósofo José Arthur Giannotti, de 91 anos, faleceu na manhã desta terça-feira, 27, aos 91 anos, em São Paulo. A causa da morte não foi divulgada. Paulista de São Carlos, no interior, Giannotti era professor emérito da Universidade de São Paulo (USP) e ajudou a fundar o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap), entidade de estudos sociais e de formulação de políticas que surgiu em 1969.

A morte do filósofo foi confirmada pelo Cebrap, que publicou um comunicado oficial lamentando seu falecimento. “É com imensa tristeza que o Cebrap recebe a notícia do falecimento de um de seus fundadores, o professor José Arthur Giannotti”, afirma. “Aos familiares e amigos que tiveram o privilégio de conviver com Giannotti, um dos maiores intelectuais brasileiros, nossas sinceras condolências.”

Leia também: “Morre a escritora e jornalista ambiental Liana John”