Morre, aos 97 anos, general Newton Cruz

Morreu, na sexta-feira 15, o general Newton Cruz. Ele tinha 97 anos de idade e estava internado no Hospital Central do Exército, em Benfica, no Rio de Janeiro. O militar foi chefe da Agência Central do Serviço Nacional de Informações (SNI) entre 1977 e 1983. Cruz deixa quatro filhos.

A causa da morte não foi divulgada. O corpo será cremado no próximo domingo, 17, no Cemitério do Caju, localizado na zona norte do Rio de Janeiro.

Cruz nasceu em 24 de outubro de 1924. Entrou no Exército em 1941. Promovido a general-de-brigada em abril de 1976, foi nomeado comandante da Artilharia Divisionária — 4ª DE, Pouso Alegre (MG). Deixou o regimento de cavalaria que comandava em Minas Gerais em 1977, quando foi escolhido para liderar o SNI. Em 1981, recebeu a patente de general-de-divisão.

Em 1983, o ex-militar foi acusado de ter participado do assassinato do jornalista Alexandre von Baumgarten, ex-diretor da extinta revista O Cruzeiro. Cruz foi julgado pelo crime e absolvido em 1992.

O ex-general disputou o governo do Rio pelo PSD, em 1994. Ficou em terceiro lugar, atrás de Marcello Alencar (PSDB) e Anthony Garotinho (PDT). Vinte anos depois, foi denunciado pelo Ministério Público Federal e pela Comissão da Verdade por supostos crimes cometidos durante a ditadura militar.

