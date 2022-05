Morre Milton Gonçalves, aos 88 anos

O ator Milton Gonçalves morreu nesta segunda-feira, 30, aos 88 anos. Segundo a família, Gonçalves faleceu em casa por volta de 12h30, em virtude de problemas de saúde que vinha enfrentando desde que teve um AVC, em 2020.

Nascido em 9 de dezembro de 1933, na pequena cidade de Monte Santo, em Minas Gerais, Milton Gonçalves fez mais de 40 novelas na Globo, onde também atuou em programas humorísticos e minisséries, como as primeiras versões de Irmãos Coragem (1970), A Grande Família (1972) e Escrava Isaura (1976).

Ainda criança, Milton se mudou com a família para São Paulo, onde foi aprendiz de sapateiro, de alfaiate e de gráfico. Ele fez teatro infantil e amador. Sua estreia profissional ocorreu em 1957, no Arena, na peça Ratos e Homens, de John Steinbeck.

Com Célia Biar e Milton Carneiro, Gonçalves formou o primeiro elenco de atores da Globo. Ele chegou à emissora a convite do ator e diretor Otávio Graça Mello, de quem fora companheiro de set no filme Grande Sertão (1965).