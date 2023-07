Morte de jogador de futebol foi premeditada, diz polícia

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul (MS) concluiu que a morte do jogador de futebol Hugo Vinícius Skulny Pedrosa, de 19 anos, foi premeditada. O rapaz desapareceu na madrugada de 25 de junho. Em 3 de julho foram encontradas partes do corpo do atleta no leito do rio Iguatemi, em Sete Quedas (MS).

A ex-namorada dele, Rúbia Joice de Oliveira Luvisetto, de 21 anos, é apontada como coautora do crime. Outro suspeito de participação na morte do jogador é Danilo Alves Vieira da Silva, de 19 anos, que segue foragido.

A defesa de Rúbia nega as acusações e afirma que sua inocência será provada no decorrer do processo.

O delegado Marcos Werneck, da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira, disse, sem dar detalhes, que há elementos que comprovam se tratar de crime premeditado. “Identificamos a qualificadora do recurso que dificultou, impossibilitou a defesa da vítima e identificamos a participação da Rúbia como coautora do delito praticado”.

Até agora, 17 pessoas foram interrogadas e seis mandados de busca e apreensão, referentes a aparelhos celulares e instrumentos cortantes, foram cumpridos.

Hugo Vinicius Skulny Pedrosa: jogador de futebol morreu, aos 19 anos | Foto: Reprodução

Desaparecimento de jogador de futebol causou comoção

O desparecimento do jogador de futebol — que agora se sabe, foi esquartejado — comoveu internautas no decorrer dos últimos dias. Criada em Sete Quedas, a cantora Ana Castela chegou a compartilhar informações de Hugo Vinicius por meio de seu perfil no Instagram, onde contabiliza 8 milhões de seguidores. A esperança era que isso ajudasse a encontrá-lo, mas com vida.

