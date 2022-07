Mortes por consumo de álcool disparam na pandemia

O maior crescimento de óbitos atribuíveis ao álcool no Brasil em 2020 ocorreu entre adultos de 35 a 54 anos | Foto: Reprodução

Desde 2010, o Brasil nunca tinha contado tantas mortes atribuíveis à ingestão de álcool quanto em 2020 — o primeiro ano da pandemia de covid-19.

Em 2020, foram registradas 8,1 mil mortes totalmente atribuíveis ao álcool no país — um crescimento de 24% em relação ao número de 2019 (6,5 mil).

Também foi um valor consideravelmente maior à média de mortes deste tipo nos dez anos anteriores, de 2010 a 2019: 6,8 mil.

Os dados fazem parte da publicação “Álcool e a Saúde dos Brasileiros – Panorama 2022”, do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool (CISA), com base em números do DataSUS.

Segundo o CISA, o motivo do aumento das mortes ainda precisa ser estudado.

O maior crescimento de óbitos atribuíveis ao álcool no Brasil em 2020 ocorreu entre adultos de 35 a 54 anos (aumento de 25%), seguidos da faixa etária de 55 anos para mais (23%) e 18 a 34 anos (19%). Para homens e mulheres, o crescimento constatado foi semelhante.

“Não temos dúvida de que ocorreu uma maior ingestão de bebida alcoólica em casa no período da pandemia”, de acordo com o relatório.

