MPF avalia questionar Twitter após compra de Musk

O Ministério Público Federal (MPF) avalia questionar o Twitter no Brasil se a compra da plataforma pelo bilionário Elon Musk afetará as políticas de combate à desinformação na rede social. A transação foi anunciada nesta segunda-feira (25) por US$ 44 bilhões (R$ 214 bilhões).

De acordo com informações do portal Uol, o documento será elaborado dentro do inquérito feito pelo órgão sobre a postura das redes sociais e aplicativos de mensagens no enfrentamento à desinformação no âmbito digital.

O Twitter chegou a ser intimado pelo MPF por não manter um canal de denúncia sobre desinformação sobre a covid-19. Após pressão do órgão, a plataforma incluiu o Brasil nos testes do novo recurso.

O órgão quer saber da rede social quais serão as mudanças no combate às fake news durante a gestão do magnata. Já que Musk ainda não assumiu formalmente a liderança da empresa, o ofício deve ser enviado em alguns meses.

O posicionamento do CEO da Tesla sobre liberdade de expressão ganhou destaque durante as negociações para a compra do Twitter, inclusive sendo a justificativa para a aquisição da rede social.

“Liberdade de expressão é a base do funcionamento da democracia, e o Twitter é a praça de discussão digital, onde são debatidos os assuntos vitais para o futuro da humanidade […] Também quero tornar o Twitter melhor ao aprimorar o produto, adicionando novos recursos”, disse o bilionário, em comunicado.

Aquisição

A direção do Twitter aceitou nesta segunda-feira, 25, a oferta de compra do bilionário Elon Musk pelo controle total da empresa. Ele irá desembolsar cerca de US$ 44 bilhões pela plataforma. No último dia 4 de abril, ele anunciou a intenção de comprar todas as ações da empresa por US$ 54,20 cada uma. A proposta foi aceita pelo conselho de acionistas após alguns dias de relutância. O consenso chegou neste fim de semana, em reunião entre Musk e a empresa.